Ветеран ЧВК Вагнера из ХМАО рвется на фронт после ранения

03 ноября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

После взрыва БМП из десяти в живых остались лишь трое Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеран ЧВК «Вагнер» из Ханты-Мансийского автономного округа, с позывным «Князь», чудом остался жив при взрыве боевой машины пехоты, потеряв семь товарищей. Но он вновь рвется участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU узнало с его собственных слов. «Мы по лесополосе двигались на БМП и по нам противотанковый сработал. Из десяти человек только трое остались в живых. Это я и еще два пацана. Мне осколок прилетел в каску, в область виска. Каску пробило, я получил контузию и поцарапало. А одному пацану осколок прилетел так, что ему подошву как лезвием срезало в районе берца, нога целой осталась. У другого бедро зацепило. Можно сказать, что мы отделались легким испугом. А те, кто спереди сидел, нас закрыли от удара. Нас сбросило взрывной волной. Мы родились в рубашке, потому что от техники вообще ничего не осталось. Сейчас реабилитацию пройду и вновь туду поеду, если не закончится спецоперация», — сказал военный.



Военный специалист с позывным «Князь» выполняет задачи в группе «Вагнера» уже более десяти лет. Он потомственный военный, который не смог служить в регулярной армии, поскольку его не приняли из-за ограничения по зрению. Службе в частной военной компании проблемы со зрением не помешали. Впоследствии, военный сделал операцию, таким образом избавившись от проблемы.



Ранее URA.RU сообщало, что на передовой в секторе СВО быт военнослужащих будет не обустроен, к некоторым его особенностям нужно привыкать. Об «окопной» жизни на фронте рассказал участник специальной военной операции из ХМАО капитан Андрей Станкин. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеран ЧВК «Вагнер» из Ханты-Мансийского автономного округа, с позывным «Князь», чудом остался жив при взрыве боевой машины пехоты, потеряв семь товарищей. Но он вновь рвется участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU узнало с его собственных слов. «Мы по лесополосе двигались на БМП и по нам противотанковый сработал. Из десяти человек только трое остались в живых. Это я и еще два пацана. Мне осколок прилетел в каску, в область виска. Каску пробило, я получил контузию и поцарапало. А одному пацану осколок прилетел так, что ему подошву как лезвием срезало в районе берца, нога целой осталась. У другого бедро зацепило. Можно сказать, что мы отделались легким испугом. А те, кто спереди сидел, нас закрыли от удара. Нас сбросило взрывной волной. Мы родились в рубашке, потому что от техники вообще ничего не осталось. Сейчас реабилитацию пройду и вновь туду поеду, если не закончится спецоперация», — сказал военный. Военный специалист с позывным «Князь» выполняет задачи в группе «Вагнера» уже более десяти лет. Он потомственный военный, который не смог служить в регулярной армии, поскольку его не приняли из-за ограничения по зрению. Службе в частной военной компании проблемы со зрением не помешали. Впоследствии, военный сделал операцию, таким образом избавившись от проблемы. Ранее URA.RU сообщало, что на передовой в секторе СВО быт военнослужащих будет не обустроен, к некоторым его особенностям нужно привыкать. Об «окопной» жизни на фронте рассказал участник специальной военной операции из ХМАО капитан Андрей Станкин. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.