Боевой офицер из ХМАО описал быт на передовой в секторе СВО

26 октября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Через неделю к новому формату жизни начинают привыкать, отметил Андрей Станкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На передовой в секторе СВО быт военнослужащих будет не обустроен, к некоторым его особенностям нужно привыкать. Об «окопной» жизни на фронте корреспонденту URA.RU рассказал участник специальной военной операции из ХМАО капитан Андрей Станкин. «Этот быт не обустроенный, потому что это окопная жизнь. Ты можешь спать сидя, стоя, присевши и так далее. В моменты перерыва между боестолкновениями ты ловишь сон. Простыней, подушек, одеял, палаток там точно не будет. Вполне возможно, что, скажем, если находится небольшое укрытие и блиндаж, то там будет на лапнике (хвойные ветки) в палатке спящее место, где по очереди будут отдыхать 3-4 человека», — рассказывает Станкин. Также боевой офицер обратил внимание, что в секторе СВО сейчас наступает промозглый холод и слякоть. Поэтому нужно иметь несколько комплектов нательного белья. Желательно хлопчатобумажного (такое было в советской армии), поскольку оно при усиленном потоотделении, в отличие от синтетического, быстро высыхает прямо на теле. «И еще один очень важный момент — по боевому уставу можно снимать с себя только каску и головной убор. Все остальное время ты одет, в бронежилете и оружие рядом с тобой в руках. Примерно через неделю человек это уже как часть себя воспринимает и перестает ощущать как нагрузку», — дополняет Станкин. Офицер обращает внимание, что даже полевые лагеря с охраной, к которым уже привыкли мобилизованные во время переобучения, там будут скорее в виде исключения. Поскольку любой полевой лагерь в зоне вражеской артиллерии — это цель, по которой могут нанести удар. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным, которых направляют в сектор СВО, нужно быть настороже уже за несколько сотен километров от линии фронта и помнить, что в тылу часто опаснее, чем на передовой. Нужно понимать, что в секторе СВО всем придется участвовать в боевых действиях в том или ином виде. Будут либо штурмовые, либо оборонительные действия, караулы или засады. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На передовой в секторе СВО быт военнослужащих будет не обустроен, к некоторым его особенностям нужно привыкать. Об «окопной» жизни на фронте корреспонденту URA.RU рассказал участник специальной военной операции из ХМАО капитан Андрей Станкин. «Этот быт не обустроенный, потому что это окопная жизнь. Ты можешь спать сидя, стоя, присевши и так далее. В моменты перерыва между боестолкновениями ты ловишь сон. Простыней, подушек, одеял, палаток там точно не будет. Вполне возможно, что, скажем, если находится небольшое укрытие и блиндаж, то там будет на лапнике (хвойные ветки) в палатке спящее место, где по очереди будут отдыхать 3-4 человека», — рассказывает Станкин. Также боевой офицер обратил внимание, что в секторе СВО сейчас наступает промозглый холод и слякоть. Поэтому нужно иметь несколько комплектов нательного белья. Желательно хлопчатобумажного (такое было в советской армии), поскольку оно при усиленном потоотделении, в отличие от синтетического, быстро высыхает прямо на теле. «И еще один очень важный момент — по боевому уставу можно снимать с себя только каску и головной убор. Все остальное время ты одет, в бронежилете и оружие рядом с тобой в руках. Примерно через неделю человек это уже как часть себя воспринимает и перестает ощущать как нагрузку», — дополняет Станкин. Офицер обращает внимание, что даже полевые лагеря с охраной, к которым уже привыкли мобилизованные во время переобучения, там будут скорее в виде исключения. Поскольку любой полевой лагерь в зоне вражеской артиллерии — это цель, по которой могут нанести удар. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным, которых направляют в сектор СВО, нужно быть настороже уже за несколько сотен километров от линии фронта и помнить, что в тылу часто опаснее, чем на передовой. Нужно понимать, что в секторе СВО всем придется участвовать в боевых действиях в том или ином виде. Будут либо штурмовые, либо оборонительные действия, караулы или засады. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля.