На курганской «Ночи искусств» посетители не только рисовали, но и собирали роботов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 3 ноября проходит акция «Ночь искусств», на которой участники мероприятия не только рисуют картины, но и собирают роботов и плетут косы. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU из областного художественного музея, где проходит акция.

«На двух этажах расположены залы, в каждом из которых действуют по три-четыре творческие площадки. На фоне фортепианного концерта посетители смотрят акварельную живопись, некоторые сидят на мастер-классах по рисованию, также можно посмотреть на танцевальные номера», — рассказывает корреспондент URA.RU. В том числе на акции есть площадки по плетению необычных кос и по робототехнике от Роббо-клуба «Машинариум».

В разговоре с URA.RU семья Семейкиных рассказала, что посещает такие мероприятия каждый год. «Нам нравится душевно рисовать вместе. Вот сейчас рисуем березы. Здорово, что на площадках все мастер-классы легкие и доступные», — говорит мама данной семьи.

Мастер-класс по робототехнике привлекает не только детей, но и взрослых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты 4 курса колледжа плетут косы всем желающим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В залах действуют творческие фотозоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На стенде робототехники участникам акции помогают освоить это направление с нуля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU