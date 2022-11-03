На «Ночи искусств» в Кургане плетут косы и собирают роботов. Фото, видео

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Ночь искусств в художественном музее. Курган
На курганской «Ночи искусств» посетители не только рисовали, но и собирали роботов Фото:

В Кургане 3 ноября проходит акция «Ночь искусств», на которой участники мероприятия не только рисуют картины, но и собирают роботов и плетут косы. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU из областного художественного музея, где проходит акция.

«На двух этажах расположены залы, в каждом из которых действуют по три-четыре творческие площадки. На фоне фортепианного концерта посетители смотрят акварельную живопись, некоторые сидят на мастер-классах по рисованию, также можно посмотреть на танцевальные номера», — рассказывает корреспондент URA.RU. В том числе на акции есть площадки по плетению необычных кос и по робототехнике от Роббо-клуба «Машинариум».

В разговоре с URA.RU семья Семейкиных рассказала, что посещает такие мероприятия каждый год. «Нам нравится душевно рисовать вместе. Вот сейчас рисуем березы. Здорово, что на площадках все мастер-классы легкие и доступные», — говорит мама данной семьи.

Ночь искусств в художественном музее. Курган
Мастер-класс по робототехнике привлекает не только детей, но и взрослых
Фото:
Ночь искусств в художественном музее. Курган
Студенты 4 курса колледжа плетут косы всем желающим
Фото:
Ночь искусств в художественном музее. Курган
В залах действуют творческие фотозоны
Фото:
Ночь искусств в художественном музее. Курган
На стенде робототехники участникам акции помогают освоить это направление с нуля
Фото:
Ночь искусств в художественном музее. Курган
Семья Семейкиных ежегодно участвуют в акциях и любят проводить время вместе за рисованием
Фото:

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В Кургане 3 ноября проходит акция «Ночь искусств», на которой участники мероприятия не только рисуют картины, но и собирают роботов и плетут косы. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU из областного художественного музея, где проходит акция. «На двух этажах расположены залы, в каждом из которых действуют по три-четыре творческие площадки. На фоне фортепианного концерта посетители смотрят акварельную живопись, некоторые сидят на мастер-классах по рисованию, также можно посмотреть на танцевальные номера», — рассказывает корреспондент URA.RU. В том числе на акции есть площадки по плетению необычных кос и по робототехнике от Роббо-клуба «Машинариум». В разговоре с URA.RU семья Семейкиных рассказала, что посещает такие мероприятия каждый год. «Нам нравится душевно рисовать вместе. Вот сейчас рисуем березы. Здорово, что на площадках все мастер-классы легкие и доступные», — говорит мама данной семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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