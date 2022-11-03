Кадыров счел наказание для уклонистов слишком мягким

Глава Чечни выступил за ужесточение наказания для уклонистов по мобилизации

03 ноября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Кадыров остался недоволен проектом закона о наказании для уклонистов от мобилизации Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Мобилизация в России Наказание для уклонистов от мобилизации в виде нескольких сотен тысяч штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет является слишком мягким для уклонистов. Своим мнением на счет готовящегося законопроекта от «Единой России» поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. «Поправки нужны, но я недоволен предусмотренным взысканием. Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других?» — написал он в telegram-канале. Кадыров считает, что военные на фронте могли бы придумать наказание для таких «трусов». По его мнению, это не должен быть «какой-то фиксированный размер штрафа». Глава Чечни предложил посчитать общую сумму «помощи от государства» за то время, пока уклонист учился, пользовался услугами медицины, получал социальные выплаты и зарплату. «Не менее 50% от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!» — заключил он. Ранее «Единая Россия» сообщила о подготовке законопроекта об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. При этом первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов убежден, что сейчас данная инициатива уже неактуальна, поскольку частичная мобилизация уже завершена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наказание для уклонистов от мобилизации в виде нескольких сотен тысяч штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет является слишком мягким для уклонистов. Своим мнением на счет готовящегося законопроекта от «Единой России» поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. «Поправки нужны, но я недоволен предусмотренным взысканием. Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других?» — написал он в telegram-канале. Кадыров считает, что военные на фронте могли бы придумать наказание для таких «трусов». По его мнению, это не должен быть «какой-то фиксированный размер штрафа». Глава Чечни предложил посчитать общую сумму «помощи от государства» за то время, пока уклонист учился, пользовался услугами медицины, получал социальные выплаты и зарплату. «Не менее 50% от всей полученной суммы — вот это и будет адекватный штраф. А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды!» — заключил он. Ранее «Единая Россия» сообщила о подготовке законопроекта об изменениях в УК РФ, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. При этом первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов убежден, что сейчас данная инициатива уже неактуальна, поскольку частичная мобилизация уже завершена.