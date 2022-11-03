03 ноября 2022
02 ноября 2022

В ХМАО мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар
В ХМАО мужчина поджег квартиру и заперся в ней Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в многоквартирном доме по адресу Менделеева 4б. Об этом сообщается в местном telegram-канале.

«Мужчина поругался с женой и днем кричал, что подожжет квартиру. Со слов соседей. В итоге он поджег балкон, заперся в квартире и не открывал пожарным дверь», — говорится в новости.

Судя по видео, пожар произошел на верхнем этаже дома. Со слов очевидцев пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Мужчина не подавал признаков жизни, бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и восстановила сердцебиение.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в многоквартирном доме по адресу Менделеева 4б. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «Мужчина поругался с женой и днем кричал, что подожжет квартиру. Со слов соседей. В итоге он поджег балкон, заперся в квартире и не открывал пожарным дверь», — говорится в новости. Судя по видео, пожар произошел на верхнем этаже дома. Со слов очевидцев пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Мужчина не подавал признаков жизни, бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и восстановила сердцебиение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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