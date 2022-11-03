03 ноября 2022

Украинцы потребовали отставки Зеленского после его слов о Путине и G20

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Пришло время сменить власть и начать переговоры с Путиными, считают на Украине Фото:

Украинские граждане раскритиковали президента Владимира Зеленского за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава России Владимир Путин. Соответствующие комментарии появились под постом с заявлением Зеленского в соцсетях.

«Пришло время убрать Зеленского и найти способ договориться с Путиным», — предлагает пользователь JimboMopper. Комментатор с ником Nukeula Lmao предположил, что украинский лидер просто боится российского президента. «Кем себя возомнил Зеленский? Украина полностью зависит от НАТО. Он не отвечает за свою судьбу», — напомнил читатель Siddhartha1944.

Пользователь MrBeeSting13 отметил, что Украина, в отличие от России, не является членом G20 и шансы попасть в «большую двадцатку» у нее крайне малы. Приглашение Зеленскому и Путину на саммит призвано объединить их, но президент Украины срывает все планы. «Он сделает это, потому что у Украины нет права голоса», — объяснил бессмысленность нахождения Украины на этом саммите комментатор Smeeghee.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Также украинский лидер предложил исключить Россию из «большой двадцатки», передает телеканал 360. В Совете национальной безопасности Белого дома при этом считают, что Зеленский все равно должен посетить ноябрьский саммит G20 на Бали, если там будет присутствовать глава российского государства, передает RT.

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Украинские граждане раскритиковали президента Владимира Зеленского за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава России Владимир Путин. Соответствующие комментарии появились под постом с заявлением Зеленского в соцсетях. «Пришло время убрать Зеленского и найти способ договориться с Путиным», — предлагает пользователь JimboMopper. Комментатор с ником Nukeula Lmao предположил, что украинский лидер просто боится российского президента. «Кем себя возомнил Зеленский? Украина полностью зависит от НАТО. Он не отвечает за свою судьбу», — напомнил читатель Siddhartha1944. Пользователь MrBeeSting13 отметил, что Украина, в отличие от России, не является членом G20 и шансы попасть в «большую двадцатку» у нее крайне малы. Приглашение Зеленскому и Путину на саммит призвано объединить их, но президент Украины срывает все планы. «Он сделает это, потому что у Украины нет права голоса», — объяснил бессмысленность нахождения Украины на этом саммите комментатор Smeeghee. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Также украинский лидер предложил исключить Россию из «большой двадцатки», передает телеканал 360. В Совете национальной безопасности Белого дома при этом считают, что Зеленский все равно должен посетить ноябрьский саммит G20 на Бали, если там будет присутствовать глава российского государства, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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