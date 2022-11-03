Украинцы потребовали отставки Зеленского после его слов о Путине и G20

04 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Пришло время сменить власть и начать переговоры с Путиными, считают на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские граждане раскритиковали президента Владимира Зеленского за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава России Владимир Путин. Соответствующие комментарии появились под постом с заявлением Зеленского в соцсетях. «Пришло время убрать Зеленского и найти способ договориться с Путиным», — предлагает пользователь JimboMopper. Комментатор с ником Nukeula Lmao предположил, что украинский лидер просто боится российского президента. «Кем себя возомнил Зеленский? Украина полностью зависит от НАТО. Он не отвечает за свою судьбу», — напомнил читатель Siddhartha1944. Пользователь MrBeeSting13 отметил, что Украина, в отличие от России, не является членом G20 и шансы попасть в «большую двадцатку» у нее крайне малы. Приглашение Зеленскому и Путину на саммит призвано объединить их, но президент Украины срывает все планы. «Он сделает это, потому что у Украины нет права голоса», — объяснил бессмысленность нахождения Украины на этом саммите комментатор Smeeghee. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Также украинский лидер предложил исключить Россию из «большой двадцатки», передает телеканал 360. В Совете национальной безопасности Белого дома при этом считают, что Зеленский все равно должен посетить ноябрьский саммит G20 на Бали, если там будет присутствовать глава российского государства, передает RT.

Украинские граждане раскритиковали президента Владимира Зеленского за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава России Владимир Путин. Соответствующие комментарии появились под постом с заявлением Зеленского в соцсетях. «Пришло время убрать Зеленского и найти способ договориться с Путиным», — предлагает пользователь JimboMopper. Комментатор с ником Nukeula Lmao предположил, что украинский лидер просто боится российского президента. «Кем себя возомнил Зеленский? Украина полностью зависит от НАТО. Он не отвечает за свою судьбу», — напомнил читатель Siddhartha1944. Пользователь MrBeeSting13 отметил, что Украина, в отличие от России, не является членом G20 и шансы попасть в «большую двадцатку» у нее крайне малы. Приглашение Зеленскому и Путину на саммит призвано объединить их, но президент Украины срывает все планы. «Он сделает это, потому что у Украины нет права голоса», — объяснил бессмысленность нахождения Украины на этом саммите комментатор Smeeghee. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Также украинский лидер предложил исключить Россию из «большой двадцатки», передает телеканал 360. В Совете национальной безопасности Белого дома при этом считают, что Зеленский все равно должен посетить ноябрьский саммит G20 на Бали, если там будет присутствовать глава российского государства, передает RT.