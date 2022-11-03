Зеленский: Украины не будет на G20, если там будет Путин

03 ноября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Зеленский отметил, что Украина готовится к участию в саммите Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. «Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — сказал Зеленский на брифинге во время общения с журналистами. Его слова передает «Униан». Президент Украины также отметил, что страна ведет подготовку к предстоящему саммиту. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на острове Бали (Индонезия). Ранее Индонезия выражала свою готовность организовать встречу Путина и Зеленского, а МИД страны заявлял о том, что каждый из лидеров подтвердил намерение посетить Индонезию в рамках G20. Сам Путин также не исключал своего личного присутствия на саммите, передает RT.

Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. «Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — сказал Зеленский на брифинге во время общения с журналистами. Его слова передает «Униан». Президент Украины также отметил, что страна ведет подготовку к предстоящему саммиту. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на острове Бали (Индонезия). Ранее Индонезия выражала свою готовность организовать встречу Путина и Зеленского, а МИД страны заявлял о том, что каждый из лидеров подтвердил намерение посетить Индонезию в рамках G20. Сам Путин также не исключал своего личного присутствия на саммите, передает RT.