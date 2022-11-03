03 ноября 2022

Губернатор Моор подчеркнул важность единства граждан

Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем народного единства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Земляков губернатор Тюменской области поздравил в своих социальных сетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам в честь Дня народного единства. Он поздравил земляков в своем telegram-канале.

Он отметил, что тюменцев, как и остальных жителей России, объединяет любовь к Отечеству. «Наше единство — основа для развития и процветания России. Особенно отчетливо это ощущается в эпоху глобальных перемен и испытаний. Нам с вами выпало жить именно в такое время. Уверен, мы справимся, потому что мы вместе!» — обратился к тюменцам Александр Моор.

Губернатор Тюменской подчеркнул, что 4 ноября стало для всех жителей страны символом солидарности, поскольку каждый человек несет ответственность за судьбу Отечества. Он пожелал тюменцам твердо идти к поставленным целям, становиться сильнее, мудрее и каждый день проживать во благо Отечества. Также Моор пожелал землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам в честь Дня народного единства. Он поздравил земляков в своем telegram-канале. Он отметил, что тюменцев, как и остальных жителей России, объединяет любовь к Отечеству. «Наше единство — основа для развития и процветания России. Особенно отчетливо это ощущается в эпоху глобальных перемен и испытаний. Нам с вами выпало жить именно в такое время. Уверен, мы справимся, потому что мы вместе!» — обратился к тюменцам Александр Моор. Губернатор Тюменской подчеркнул, что 4 ноября стало для всех жителей страны символом солидарности, поскольку каждый человек несет ответственность за судьбу Отечества. Он пожелал тюменцам твердо идти к поставленным целям, становиться сильнее, мудрее и каждый день проживать во благо Отечества. Также Моор пожелал землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...