Губернатор Моор подчеркнул важность единства граждан

Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем народного единства

Земляков губернатор Тюменской области поздравил в своих социальных сетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам в честь Дня народного единства. Он поздравил земляков в своем telegram-канале.

Он отметил, что тюменцев, как и остальных жителей России, объединяет любовь к Отечеству. «Наше единство — основа для развития и процветания России. Особенно отчетливо это ощущается в эпоху глобальных перемен и испытаний. Нам с вами выпало жить именно в такое время. Уверен, мы справимся, потому что мы вместе!» — обратился к тюменцам Александр Моор.

Губернатор Тюменской подчеркнул, что 4 ноября стало для всех жителей страны символом солидарности, поскольку каждый человек несет ответственность за судьбу Отечества. Он пожелал тюменцам твердо идти к поставленным целям, становиться сильнее, мудрее и каждый день проживать во благо Отечества. Также Моор пожелал землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.