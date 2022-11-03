Три человека пострадали в ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск. Видео

04 ноября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Авария произошла в условиях снегопада (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Челябинск-Новосибирск столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла на 36-м километре трассы Челябинск-Новосибирск. Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Dodge Caliber, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет. Водитель «Лады» и два пассажира иномарки, женщины 1987 и 1985 годов рождения, получили травмы.

На трассе Челябинск-Новосибирск столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла на 36-м километре трассы Челябинск-Новосибирск. Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Dodge Caliber, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет. Водитель «Лады» и два пассажира иномарки, женщины 1987 и 1985 годов рождения, получили травмы.