03 ноября 2022

Три человека пострадали в ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Авария произошла в условиях снегопада (фото из архива) Фото:

На трассе Челябинск-Новосибирск столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

«Авария произошла на 36-м километре трассы Челябинск-Новосибирск. Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Dodge Caliber, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет. Водитель «Лады» и два пассажира иномарки, женщины 1987 и 1985 годов рождения, получили травмы.

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На трассе Челябинск-Новосибирск столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла на 36-м километре трассы Челябинск-Новосибирск. Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Dodge Caliber, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет. Водитель «Лады» и два пассажира иномарки, женщины 1987 и 1985 годов рождения, получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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