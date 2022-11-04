Путин заявил о крахе европейской цивилизации

04 ноября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что раньше Европа была центром мироздания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейская цивилизация потерпела крах, супердержавы превратились в небольшие государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Европейские столицы были центрами мироздания, но это в прошлом. Страны, которые некогда были супердержавами, превратились в малые страны. У них есть высокие технологии, культура, но это все дело наживное. Главное — потенциал», — заявил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он привел в пример Португалию, колонией которой была Бразилия. Население Португалии теперь 10 миллионов человек, а в Бразилии проживает 200 миллионов человек, заявил Путин. Также крупной державой была Великобритания, но сейчас там живут 67 миллионов человек, напомнил президент. По его словам, выдающихся результатов удастся добиться Индии, а у Европы совсем другой потенциал. В одном штате Индии живет 241 миллион человек, отметил он. Ранее бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Европу ждут тяжелые времена. По его словам, экономический крах Старого Света уже предрешен, передает «Царьград». Европа столкнулась с энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций.

Европейская цивилизация потерпела крах, супердержавы превратились в небольшие государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Европейские столицы были центрами мироздания, но это в прошлом. Страны, которые некогда были супердержавами, превратились в малые страны. У них есть высокие технологии, культура, но это все дело наживное. Главное — потенциал», — заявил Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он привел в пример Португалию, колонией которой была Бразилия. Население Португалии теперь 10 миллионов человек, а в Бразилии проживает 200 миллионов человек, заявил Путин. Также крупной державой была Великобритания, но сейчас там живут 67 миллионов человек, напомнил президент. По его словам, выдающихся результатов удастся добиться Индии, а у Европы совсем другой потенциал. В одном штате Индии живет 241 миллион человек, отметил он. Ранее бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Европу ждут тяжелые времена. По его словам, экономический крах Старого Света уже предрешен, передает «Царьград». Европа столкнулась с энергетическим кризисом после введения антироссийских санкций.