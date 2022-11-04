Путин: Польша хочет поглотить Украину

Польша потеряла земли в войне и хочет забрать их у Украины, отметил Путин
Польша все еще хочет завладеть территориями Украины, которые когда-то утратила. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Идея поглотить Украину в Польше никуда не делась», — отметил Путин в ходе выступления, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24». Он считает, что единственным гарантом целостности Украины могла бы быть Россия.
По словам главы государства, Россия добровольно отдала Украине свои территории ради единства, однако не спросив мнения населения. «А территории Польши, Румынии и Венгрии были насильственно отторгнуты в результате войны», — заключил российский лидер.
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