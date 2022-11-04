Кирилл Стремоусов попросил граждан не выходить из дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале.
Стремоусов сообщил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Также он призвал жителей покинуть город, чтобы не мешать военным.
Обновлено в 20:27: Стремоусов удалил видео из своего telegram-канала и опубликовал его снова. Оттуда было вырезано упоминание комендантского часа.