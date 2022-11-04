В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Кирилл Стремоусов попросил граждан не выходить из дома Фото:
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В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале.

Стремоусов сообщил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Также он призвал жителей покинуть город, чтобы не мешать военным.

Обновлено в 20:27: Стремоусов удалил видео из своего telegram-канала и опубликовал его снова. Оттуда было вырезано упоминание комендантского часа.

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В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале. Стремоусов сообщил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Также он призвал жителей покинуть город, чтобы не мешать военным. Обновлено в 20:27: Стремоусов удалил видео из своего telegram-канала и опубликовал его снова. Оттуда было вырезано упоминание комендантского часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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