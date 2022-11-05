Россияне смогут ездить в Таиланд без всяких ограничений

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Пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Таиланд будет принимать граждан России без коронавирусных ограничений. Россиянам не нужно будет соблюдать карантин или иметь на руках какие-либо дополнительные документы. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

«Что касается условий и ограничений, позвольте поделиться хорошей новостью: пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом, по прибытии в Таиланд» — передает слова посла ТАСС. Вонгсинсават добавил, что Таиланд предлагает туристам «отличное гостеприимство».

С 30 октября были возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Таиланд. Также в компании «Аэрофлот» добавили, что будут запущены и регулярные рейсы в Индию и на Мальдивы.

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Таиланд будет принимать граждан России без коронавирусных ограничений. Россиянам не нужно будет соблюдать карантин или иметь на руках какие-либо дополнительные документы. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. «Что касается условий и ограничений, позвольте поделиться хорошей новостью: пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом, по прибытии в Таиланд» — передает слова посла ТАСС. Вонгсинсават добавил, что Таиланд предлагает туристам «отличное гостеприимство». С 30 октября были возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Таиланд. Также в компании «Аэрофлот» добавили, что будут запущены и регулярные рейсы в Индию и на Мальдивы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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