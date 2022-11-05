Россияне смогут ездить в Таиланд без всяких ограничений

05 ноября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Таиланд будет принимать граждан России без коронавирусных ограничений. Россиянам не нужно будет соблюдать карантин или иметь на руках какие-либо дополнительные документы. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. «Что касается условий и ограничений, позвольте поделиться хорошей новостью: пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом, по прибытии в Таиланд» — передает слова посла ТАСС. Вонгсинсават добавил, что Таиланд предлагает туристам «отличное гостеприимство». С 30 октября были возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Таиланд. Также в компании «Аэрофлот» добавили, что будут запущены и регулярные рейсы в Индию и на Мальдивы.

Таиланд будет принимать граждан России без коронавирусных ограничений. Россиянам не нужно будет соблюдать карантин или иметь на руках какие-либо дополнительные документы. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. «Что касается условий и ограничений, позвольте поделиться хорошей новостью: пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом, по прибытии в Таиланд» — передает слова посла ТАСС. Вонгсинсават добавил, что Таиланд предлагает туристам «отличное гостеприимство». С 30 октября были возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Таиланд. Также в компании «Аэрофлот» добавили, что будут запущены и регулярные рейсы в Индию и на Мальдивы.