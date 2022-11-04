Экс-депутат и участник СВО из Перми высказался о двух годах срочной службы

Штурмовик из Перми Александр Григоренко считает, что смысла в двух годах срочной службы нет

05 ноября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко считает, что все, кому позволяет здоровье, должны отслужить в армии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский экс-депутат заксобрания Пермского края, штурмовик и участник спецоперации на Украине Александр Григоренко высказался в своем telegram-канале по поводу инициативы увеличить срок срочной службы до двух лет. Он считает, что смысла в этом нет. «Года „срочки“ для усвоения основ воинской службы и начальной подготовки срочника по ВУС вполне достаточно. Дальше поможет только практика. Главное, чтобы этот год был посвящен реальной учебе, а не бессмысленной муштре и прочей потери времени», — написал Григоренко в своем telegram-канале «ПоZывной депутат». При этом он отмечает, что нужно полностью отменить все «образовательные отсрочки» при поступлении в армию. Любой молодой человек, достигший 18 лет, по его мнению, должен отслужить, если позволяет здоровье. Прежде всего, по словам участника СВО, это уберет армейскую сегрегацию. «По ней от призыва фактически освобождены лица с высшим образованием, то есть в основном жители крупных городов и мегаполисов, а вот сельская и так называемая рабочая молодежь обречена на гарантированную службу в армии», — пишет Григоренко. Экс-депутат уже участвовал в спецоперации на Украине, он ездил туда добровольцем. Пермяк был среди тех, кто штурмовал Красный Лиман. Ранее URA.RU рассказывало о депутате Госдумы РФ от Крыма Михаиле Шеремете, который считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

Пермский экс-депутат заксобрания Пермского края, штурмовик и участник спецоперации на Украине Александр Григоренко высказался в своем telegram-канале по поводу инициативы увеличить срок срочной службы до двух лет. Он считает, что смысла в этом нет. «Года „срочки“ для усвоения основ воинской службы и начальной подготовки срочника по ВУС вполне достаточно. Дальше поможет только практика. Главное, чтобы этот год был посвящен реальной учебе, а не бессмысленной муштре и прочей потери времени», — написал Григоренко в своем telegram-канале «ПоZывной депутат». При этом он отмечает, что нужно полностью отменить все «образовательные отсрочки» при поступлении в армию. Любой молодой человек, достигший 18 лет, по его мнению, должен отслужить, если позволяет здоровье. Прежде всего, по словам участника СВО, это уберет армейскую сегрегацию. «По ней от призыва фактически освобождены лица с высшим образованием, то есть в основном жители крупных городов и мегаполисов, а вот сельская и так называемая рабочая молодежь обречена на гарантированную службу в армии», — пишет Григоренко. Экс-депутат уже участвовал в спецоперации на Украине, он ездил туда добровольцем. Пермяк был среди тех, кто штурмовал Красный Лиман. Ранее URA.RU рассказывало о депутате Госдумы РФ от Крыма Михаиле Шеремете, который считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.