Депутат Шеремет призвал увеличить срок срочной службы в армии

Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет
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Герои России. Глушков Константин, мурал. Челябинск, армия, военный, z знак, вс рф, zz
В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух дет Фото:

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — сказал депутат Шеремет РИА Новости. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Политик считает, что одного года для обучения и подготовки мало, а два года, по его мнению, приемлемый вариант.

Ранее стало известно, что в российской армии появятся новые военные части. При этом по сведениям «Ведомостей» новые гуманитарные войска не будут выполнять боевых задач.

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Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. «Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — сказал депутат Шеремет РИА Новости. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Политик считает, что одного года для обучения и подготовки мало, а два года, по его мнению, приемлемый вариант. Ранее стало известно, что в российской армии появятся новые военные части. При этом по сведениям «Ведомостей» новые гуманитарные войска не будут выполнять боевых задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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