Депутат Шеремет призвал увеличить срок срочной службы в армии

Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух дет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — сказал депутат Шеремет РИА Новости. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Политик считает, что одного года для обучения и подготовки мало, а два года, по его мнению, приемлемый вариант.

Ранее стало известно, что в российской армии появятся новые военные части. При этом по сведениям «Ведомостей» новые гуманитарные войска не будут выполнять боевых задач.