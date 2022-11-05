Додик: Запад не смог достичь целей на Украине и нацелился на Балканы

Конечная цель Запада, это разорвать Россию и завладеть ее возможностями, заявил ДодикФото: пресс-служба администрации президента РФ
Запад не смог достичь своих целей на Украине и победить Россию. Теперь он стремится обрести успех на Балканском полуострове. Об этом заявил действующий член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов, победивший на выборах президента Республики Сербской, Милорад Додик.
«Западу не удалось достичь своих целей на Украине и победить в России, поэтому он стремится к достижению быстрого успеха на Балканах», — приводит ТАСС слова Додика. Кроме того, он сказал, что сербам необходимо в предстоящий период сесть и сказать: «каково наше политическое предложение по решению проблем и привлечению Балкан».
Также политик сказал, что Запад требует быстрых победителей, их конечная цель это разорвать Россию и завладеть ее возможностями, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться. «Я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которое хочет Запад», — сообщил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. Кроме того, Байден сказал, что Америка потратила много денег на помощь украинцам.
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Запад не смог достичь своих целей на Украине и победить Россию. Теперь он стремится обрести успех на Балканском полуострове. Об этом заявил действующий член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов, победивший на выборах президента Республики Сербской, Милорад Додик. «Западу не удалось достичь своих целей на Украине и победить в России, поэтому он стремится к достижению быстрого успеха на Балканах», — приводит ТАСС слова Додика. Кроме того, он сказал, что сербам необходимо в предстоящий период сесть и сказать: «каково наше политическое предложение по решению проблем и привлечению Балкан». Также политик сказал, что Запад требует быстрых победителей, их конечная цель это разорвать Россию и завладеть ее возможностями, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться. «Я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которое хочет Запад», — сообщил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. Кроме того, Байден сказал, что Америка потратила много денег на помощь украинцам.