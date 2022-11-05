Додик: Запад не смог достичь целей на Украине и нацелился на Балканы

05 ноября 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Конечная цель Запада, это разорвать Россию и завладеть ее возможностями, заявил Додик Фото: пресс-служба администрации президента РФ Запад не смог достичь своих целей на Украине и победить Россию. Теперь он стремится обрести успех на Балканском полуострове. Об этом заявил действующий член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов, победивший на выборах президента Республики Сербской, Милорад Додик. «Западу не удалось достичь своих целей на Украине и победить в России, поэтому он стремится к достижению быстрого успеха на Балканах», — приводит ТАСС слова Додика. Кроме того, он сказал, что сербам необходимо в предстоящий период сесть и сказать: «каково наше политическое предложение по решению проблем и привлечению Балкан». Также политик сказал, что Запад требует быстрых победителей, их конечная цель это разорвать Россию и завладеть ее возможностями, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться. «Я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которое хочет Запад», — сообщил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. Кроме того, Байден сказал, что Америка потратила много денег на помощь украинцам.

Запад не смог достичь своих целей на Украине и победить Россию. Теперь он стремится обрести успех на Балканском полуострове. Об этом заявил действующий член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов, победивший на выборах президента Республики Сербской, Милорад Додик. «Западу не удалось достичь своих целей на Украине и победить в России, поэтому он стремится к достижению быстрого успеха на Балканах», — приводит ТАСС слова Додика. Кроме того, он сказал, что сербам необходимо в предстоящий период сесть и сказать: «каково наше политическое предложение по решению проблем и привлечению Балкан». Также политик сказал, что Запад требует быстрых победителей, их конечная цель это разорвать Россию и завладеть ее возможностями, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться. «Я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которое хочет Запад», — сообщил он. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. Кроме того, Байден сказал, что Америка потратила много денег на помощь украинцам.