Байден: Путин не должен добиться успеха на Украине

США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
«Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это дело гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха своими действиями», — сказал Байден в эфире MSNBC.
Ранее Байден раскритиковал республиканцев, призывающих сократить помощь Киеву, передает Pravda.ru. Он также подчеркнул, что США являются лидером, а их решения определяют действия остального мира. Поэтому они должны продолжать помогать Украине.
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США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это дело гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха своими действиями», — сказал Байден в эфире MSNBC. Ранее Байден раскритиковал республиканцев, призывающих сократить помощь Киеву, передает Pravda.ru. Он также подчеркнул, что США являются лидером, а их решения определяют действия остального мира. Поэтому они должны продолжать помогать Украине.