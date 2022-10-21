Байден: Путин не должен добиться успеха на Украине

22 октября 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

По словам Байдена, США помогают Украине также и в интересах Западной Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это дело гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха своими действиями», — сказал Байден в эфире MSNBC. Ранее Байден раскритиковал республиканцев, призывающих сократить помощь Киеву, передает Pravda.ru . Он также подчеркнул, что США являются лидером, а их решения определяют действия остального мира. Поэтому они должны продолжать помогать Украине.

США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это дело гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха своими действиями», — сказал Байден в эфире MSNBC. Ранее Байден раскритиковал республиканцев, призывающих сократить помощь Киеву, передает Pravda.ru. Он также подчеркнул, что США являются лидером, а их решения определяют действия остального мира. Поэтому они должны продолжать помогать Украине.