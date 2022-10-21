21 октября 2022

Байден: Путин не должен добиться успеха на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден. Кургана , байден, фото байдена, джо байден
По словам Байдена, США помогают Украине также и в интересах Западной Европы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это дело гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха своими действиями», — сказал Байден в эфире MSNBC.

Ранее Байден раскритиковал республиканцев, призывающих сократить помощь Киеву, передает Pravda.ru. Он также подчеркнул, что США являются лидером, а их решения определяют действия остального мира. Поэтому они должны продолжать помогать Украине.

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США помогают Украине в частности для того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха своими действиями. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это дело гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха своими действиями», — сказал Байден в эфире MSNBC. Ранее Байден раскритиковал республиканцев, призывающих сократить помощь Киеву, передает Pravda.ru. Он также подчеркнул, что США являются лидером, а их решения определяют действия остального мира. Поэтому они должны продолжать помогать Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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