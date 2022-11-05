05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Свердловской области загорелось кафе с посетителями внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 2000 квадратных метров Фото:

В селе Малая Лая (Свердловская область) загорелась кровля кафе, в этот момент в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В селе Малая Лая загорелась кровля двухэтажного кафе-гостиницы. Находившиеся внутри люди эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составила 2000 квадратных метров», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел ночью 6 ноября в 2:29. На месте происшествия работали 11 пожарных машин и 28 спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 октября в Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с бытовой химией. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров.

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Фото:

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В селе Малая Лая (Свердловская область) загорелась кровля кафе, в этот момент в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В селе Малая Лая загорелась кровля двухэтажного кафе-гостиницы. Находившиеся внутри люди эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составила 2000 квадратных метров», — сообщают в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел ночью 6 ноября в 2:29. На месте происшествия работали 11 пожарных машин и 28 спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что 14 октября в Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с бытовой химией. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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