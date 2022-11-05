Площадь пожара составила 2000 квадратных метровФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В селе Малая Лая (Свердловская область) загорелась кровля кафе, в этот момент в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В селе Малая Лая загорелась кровля двухэтажного кафе-гостиницы. Находившиеся внутри люди эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составила 2000 квадратных метров», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел ночью 6 ноября в 2:29. На месте происшествия работали 11 пожарных машин и 28 спасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что 14 октября в Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с бытовой химией. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
В селе Малая Лая (Свердловская область) загорелась кровля кафе, в этот момент в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В селе Малая Лая загорелась кровля двухэтажного кафе-гостиницы. Находившиеся внутри люди эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составила 2000 квадратных метров», — сообщают в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел ночью 6 ноября в 2:29. На месте происшествия работали 11 пожарных машин и 28 спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что 14 октября в Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с бытовой химией. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров.