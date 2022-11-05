Депутат ДНР: артиллерией ВСУ командуют специалисты НАТО

Расчеты натовской артиллерии в ВСУ возглавляют западные специалисты. Об этом заявил подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский.
«При каждой более-менее сложной в техническом отношении единице вооружения реальным командиром расчета выступает западный специалист», — сказал Баевский. Его слова передает ТАСС.
По его словам, в частности, что касается американских реактивных систем залпового огня HIMARS, то это достаточно сложный вид вооружений. Он уверен, что переобучить личный состав за короткий промежуток времени невозможно.
Ранее Баевский сообщал, что количество иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, позволяет им выполнять не только командные функции, но и работать на огневых позициях. За восемь месяцев с начала спецоперации на Украине, российскими военными было уничтожено около восьми тысяч наемных военных. Об этом сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Расчеты натовской артиллерии в ВСУ возглавляют западные специалисты. Об этом заявил подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский. «При каждой более-менее сложной в техническом отношении единице вооружения реальным командиром расчета выступает западный специалист», — сказал Баевский. Его слова передает ТАСС. По его словам, в частности, что касается американских реактивных систем залпового огня HIMARS, то это достаточно сложный вид вооружений. Он уверен, что переобучить личный состав за короткий промежуток времени невозможно. Ранее Баевский сообщал, что количество иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, позволяет им выполнять не только командные функции, но и работать на огневых позициях. За восемь месяцев с начала спецоперации на Украине, российскими военными было уничтожено около восьми тысяч наемных военных. Об этом сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.