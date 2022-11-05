Asia Times: на исход спецоперации на Украине повлияют выборы в США

06 ноября 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Asia Times: Зеленский боится, что поддержка Украины может сократится из-за выборов в США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На исход российской спецоперации на Украине повлияют промежуточные выборы в США. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times. Там заявили, что украинский президент Владимир Зеленский боится, что поддержка Украины из-за этого сильно сократится. «После начала российской спецоперации львиную долю военной поддержки Украине предоставили США — наряду с огромной финансовой и гуманитарной помощью. Однако 8 ноября в Америке состоятся промежуточные выборы, и администрация президента Джо Байдена и президент Украины Владимир Зеленский опасаются, что каналы поддержки Украины значительно сократятся», — пишет Asia Times. Там отметили, что без помощи США украинская военная кампания, скорее всего бы «рухнула еще несколько месяцев назад». Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. На данный момент США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами больше всех.

На исход российской спецоперации на Украине повлияют промежуточные выборы в США. Об этом сообщает китайское интернет-издание Asia Times. Там заявили, что украинский президент Владимир Зеленский боится, что поддержка Украины из-за этого сильно сократится. «После начала российской спецоперации львиную долю военной поддержки Украине предоставили США — наряду с огромной финансовой и гуманитарной помощью. Однако 8 ноября в Америке состоятся промежуточные выборы, и администрация президента Джо Байдена и президент Украины Владимир Зеленский опасаются, что каналы поддержки Украины значительно сократятся», — пишет Asia Times. Там отметили, что без помощи США украинская военная кампания, скорее всего бы «рухнула еще несколько месяцев назад». Россия объявила специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида киевских властей. На данный момент США поддерживают Украину поставками вооружения и денежными траншами больше всех.