Боксер Академии единоборств РМК Шавкат Рахимов стал чемпионом мира по версии IBF во втором полулегком весе, одержав досрочную победу над Зелфой Барреттом в девятом раунде. Это главная победа в карьере спортсмена на текущий момент, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.
«С самого начала боя Рахимов преследовал соперника, гоняя его по канатам. Оппонент пытался контратаковать, но это не принесло ему успеха. В девятом раунде Рахимов наконец-то достал Барретта, отправив того в тяжелый нокдаун, после этого он залез в серьезный размен с нашим боксером, но вновь пропустил, а судья зафиксировал нокаут», — рассказали в пресс-службе Академии.
Таким образом Рахимов в тяжелейшем поединке добыл себе титул чемпиона мира. Боец станет первым бойцом RCC Boxing Promotions, который привезет чемпионский пояс IBF в Екатеринбург.
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