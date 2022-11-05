Мэр из ХМАО дал оценку пожару в аварийном доме, где погиб человек

06 ноября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

На месте пожара происходит оценка ущерба и восстановительные работы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Солнечный (ХМАО) в сгоревшем жилом доме сильно повреждена электропроводка, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Наумов. «Сейчас мы определяемся с причиненным материальным ущербом, дежурные бригады будут проводить первые восстановительные работы. Тепло и вода в доме есть, сгорело много проводки. Проводится приобретение необходимых материалов для восстановления электроснабжения», — рассказал Игорь Наумов в интервью сетевому изданию «24 Сургут». Глава Солнечного также отметил, что в поселке развернут пункт временного размещения для пострадавших, но на данный момент туда никто не обратился. Помимо этого во избежание мародерства со стороны полиции будет осуществляться патрулирование дома. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Солнечный (ХМАО) инвалид-колясочник оказался заблокирован на втором этаже горящего дома. Пожарные спасли его и передали бригаде скорой помощи. Позже было установлено, что в результате возгорания погиб 84-летний пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны.

В поселке Солнечный (ХМАО) в сгоревшем жилом доме сильно повреждена электропроводка, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Наумов. «Сейчас мы определяемся с причиненным материальным ущербом, дежурные бригады будут проводить первые восстановительные работы. Тепло и вода в доме есть, сгорело много проводки. Проводится приобретение необходимых материалов для восстановления электроснабжения», — рассказал Игорь Наумов в интервью сетевому изданию «24 Сургут». Глава Солнечного также отметил, что в поселке развернут пункт временного размещения для пострадавших, но на данный момент туда никто не обратился. Помимо этого во избежание мародерства со стороны полиции будет осуществляться патрулирование дома. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Солнечный (ХМАО) инвалид-колясочник оказался заблокирован на втором этаже горящего дома. Пожарные спасли его и передали бригаде скорой помощи. Позже было установлено, что в результате возгорания погиб 84-летний пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны.