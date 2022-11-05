В селе ХМАО инвалид-колясочник попал в ловушку в горящем доме. Видео

06 ноября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В поселке Солнечном загорелся двухэтажный жилой дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Солнечном (ХМАО) инвалид-колясочник оказался заблокирован на втором этаже горящего жилого дома. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «К-Информ». «По данным К-информ, пожарные спасли инвалида-колясничка, который был заблокирован на втором этаже. Мужчину без сознания спасетели передали бригаде скорой помощи», — говорится в новости. По словам очевидцев пожар произошел днем 6 ноября. Загорелся деревянный жилой дом на улице Юности. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Обновлено в 14:38 (время уральское): По данным паблика «О, Сургут!» во время пожара погиб ветеран войны Халиуллин Абдуллахад Абдиразакович. До своего 84 дня рождения он не дожил месяц. По словам очевидцев, пожары в этом доме случались и ранее. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина после ссоры с женой заблокировался в квартире и поджег балкон. Спасатели вскрыли дверь и спасли поджигателя.

В поселке Солнечном (ХМАО) инвалид-колясочник оказался заблокирован на втором этаже горящего жилого дома. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «К-Информ». «По данным К-информ, пожарные спасли инвалида-колясничка, который был заблокирован на втором этаже. Мужчину без сознания спасетели передали бригаде скорой помощи», — говорится в новости. По словам очевидцев пожар произошел днем 6 ноября. Загорелся деревянный жилой дом на улице Юности. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Обновлено в 14:38 (время уральское): По данным паблика «О, Сургут!» во время пожара погиб ветеран войны Халиуллин Абдуллахад Абдиразакович. До своего 84 дня рождения он не дожил месяц. По словам очевидцев, пожары в этом доме случались и ранее. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина после ссоры с женой заблокировался в квартире и поджег балкон. Спасатели вскрыли дверь и спасли поджигателя.