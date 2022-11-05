В поселке Солнечном (ХМАО) инвалид-колясочник оказался заблокирован на втором этаже горящего жилого дома. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «К-Информ».
«По данным К-информ, пожарные спасли инвалида-колясничка, который был заблокирован на втором этаже. Мужчину без сознания спасетели передали бригаде скорой помощи», — говорится в новости.
По словам очевидцев пожар произошел днем 6 ноября. Загорелся деревянный жилой дом на улице Юности.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
Обновлено в 14:38 (время уральское): По данным паблика «О, Сургут!» во время пожара погиб ветеран войны Халиуллин Абдуллахад Абдиразакович. До своего 84 дня рождения он не дожил месяц. По словам очевидцев, пожары в этом доме случались и ранее.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина после ссоры с женой заблокировался в квартире и поджег балкон. Спасатели вскрыли дверь и спасли поджигателя.
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