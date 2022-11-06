Херсон обесточен из-за теракта со стороны ВСУ

В результате теракта были повреждены железобетонные опоры высоковольтных линий, сообщили в экстренных службах
В Херсонской области без света остались более 10 населенных пунктов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона.
«В результате теракта со стороны украинских диверсионно-разведывательных (ДРГ) на магистрали Берислав-Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта», — передают службы.
Инцидент случился 6 ноября. Из-за действий со стороны украинских ДРГ полностью обесточен Херсон.
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