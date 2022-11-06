Херсон обесточен из-за теракта со стороны ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган , линия электропередач, лэп, провода, изоляторы, электричество, опора лэп
В результате теракта были повреждены железобетонные опоры высоковольтных линий, сообщили в экстренных службах Фото:

В Херсонской области без света остались более 10 населенных пунктов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона.

«В результате теракта со стороны украинских диверсионно-разведывательных (ДРГ) на магистрали Берислав-Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта», — передают службы.

Инцидент случился 6 ноября. Из-за действий со стороны украинских ДРГ полностью обесточен Херсон.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Херсонской области без света остались более 10 населенных пунктов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона. «В результате теракта со стороны украинских диверсионно-разведывательных (ДРГ) на магистрали Берислав-Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта», — передают службы. Инцидент случился 6 ноября. Из-за действий со стороны украинских ДРГ полностью обесточен Херсон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...