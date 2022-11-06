06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Жители челябинского села жалуются Текслеру на отсутствие воды в многоквартирниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Воды в домах по улице Ленина нет уже несколько дней Фото:

В Ясных Полянах — центре Яснополянского сельского поселения Троицкого муниципального района в многоквартирных домах уже несколько дней отсутствует вода. Об этом жители Ясных Полян пишут в челябинских группах в соцсетях.

«Здравствуйте, мы жители Троицкого района, Ясные Поляны, находимся в критической ситуации. Жители многоквартирных домов по улице Ленина, дома 49, 51, 53, сейчас уже несколько дней мы находимся без воды. К сожалению, мы не можем самостоятельно решить данную проблему и просим помощи! Обращались в органы местного самоуправления, но они ничем не помогли», — пишет Юлия Барковская, жительница Ясных Полян, в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» социальной сети «ВКонтакте».

В этих домах, по словам заявительницы, много семей с маленькими детьми, что осложняет проблему. Также жительница Ясных Полян опасается, что, поскольку по ночам уже морозы, водопровод размерзнется, и яснополянцы, проживающие в этих домах, могут совсем остаться без воды. URA.RU будет следить за развитием ситуации.

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В Ясных Полянах — центре Яснополянского сельского поселения Троицкого муниципального района в многоквартирных домах уже несколько дней отсутствует вода. Об этом жители Ясных Полян пишут в челябинских группах в соцсетях. «Здравствуйте, мы жители Троицкого района, Ясные Поляны, находимся в критической ситуации. Жители многоквартирных домов по улице Ленина, дома 49, 51, 53, сейчас уже несколько дней мы находимся без воды. К сожалению, мы не можем самостоятельно решить данную проблему и просим помощи! Обращались в органы местного самоуправления, но они ничем не помогли», — пишет Юлия Барковская, жительница Ясных Полян, в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» социальной сети «ВКонтакте». В этих домах, по словам заявительницы, много семей с маленькими детьми, что осложняет проблему. Также жительница Ясных Полян опасается, что, поскольку по ночам уже морозы, водопровод размерзнется, и яснополянцы, проживающие в этих домах, могут совсем остаться без воды. URA.RU будет следить за развитием ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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