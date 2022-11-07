Курганский нефтезавод заставили отдать москвичам купленную ими лабораторию

Общую стоимость лабораторного оборудования оценили в 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие из Курганской области «Кособродский нефтебитумный завод» обязали отдать лабораторное оборудование, которое ранее купило московское ООО «Юго-Западная лаборатория», но не могло получить. Данная информация размещена на сайте областного Арбитражного суда. Суд по этому делу длился больше года.

«Истребовать из незаконного владения Общества с ограниченной ответственностью „Кособродский нефтебитумный завод“ в пользу Общества с ограниченной ответственностью „Каргапольский завод нефрасов“ имущество, находящееся в административном здании по адресу: 641941, Курганская область, Каргапольский район, рабочий поселок Красный Октябрь, Нефтебазовский переулок, д. 1. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — указано в решении суда.

Завод, в том числе, обязали отдать термостат для измерения вязкости нефтепродуктов, циркуляционный охладитель, анализатор качества нефтепродуктов, аппарат для разгонки нефтепродуктов и измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов. Всего в списке оборудования было указано 37 позиций. Новые владельцы «Каргапольского завода нефрасов» оценили стоимость всего имущества в 15 млн рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до директора «Кособродского нефтебитумного завода» Юрия Авдалова по имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона.

Ранее московская компания приобрела лабораторию у предприятия-банкрота ООО «Каргапольский завод нефрасов». После покупки лаборатории, выяснилось, что оборудование, из-за которого начался судебный процесс, указали в документах на оформление лицензии для другого предприятия.