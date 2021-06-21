В Курганской области московская компания судится за лабораторию, которую купила у банкрота Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганское предприятие «Кособродский нефтебитумный завод» отказывается отдавать лабораторное оборудование, которое купило московское ООО «Юго-Западная лаборатория» («ЮЗЛ»). Договориться о досудебном урегулировании спора бизнесменам не удалось. Об этом URA.RU рассказал менеджер «ЮЗЛ» (Наро-Фоминск) Дмитрий Помозов. Он предоставил расшифровку переговоров с курганцами.

Москвичи приобрели лабораторию у предприятия-банкрота — ООО «Каргапольский завод нефрасов». Однако оборудование забрать не могут. Переговоры с курганцами, которые купили остальное имущество банкрота, зашли в тупик. «Завод оценили в миллиард, мы его купили со скидкой за 250 млн [рублей]. Сложились так обстоятельства, что этот лот был приобретен вами [„ЮЗЛ“]. На самом деле мы планировали выкупить это оборудование», — сказал в разговоре с представителем «ЮЗЛ» гендиректор компании-совладельца «Кособродского нефтебитумного завода» Павел Ларионов.

Курганцы предлагали москвичам компенсировать затраты на покупку оборудования и командировочные расходы. Однако, по словам Помозова, после покупки лаборатории оборудование указали в документах на оформление лицензии для другого предприятия. То есть если компания откажется от лаборатории, то придется покупать новые приборы, которые стоят в разы дороже. Поэтому москвичи намерены отсудить лабораторию.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Курганской области, следующее заседание назначено на 23 июня. Получить комментарии владельца нефтебитумного завода — АО «НПО «Курганприбор» — URA.RU не удалось. Отправлен запрос, ответ на который на момент публикации не поступил.

URA.RU ранее писало, что спор идет вокруг предприятия «Каргапольский завод нефрасов». На его бывшего руководителя Сергея Пузанова заведено дело о незаконном получении кредита в Сбербанке. Оборудование завода ушло с торгов.

Московская компания купила лабораторию для нефтепродуктов, которую не может забрать с курганского предприятия Фото предоставлено Дмитрием Помозовым