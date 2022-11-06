Житель ЯНАО убил собутыльника, который отказался платить за алкоголь

Мужчина убили за отказ покупать алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Лабытнанги (ЯНАО) убил приятеля, с которым распивал алкоголь, за то, что тот отказался покупать спиртное. Как сообщает пресс-служба окружного управления СК, пострадавший умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

«Следствием и судом установлено, что в г. Лабытнанги 16 марта 2022 года компания местных жителей распивала спиртные напитки. Пожилой мужчина, на деньги которого покупался алкоголь, собрался уходить, но его остановил 31-летний участник застолья и потребовал еще денег на спиртное. После того как потерпевший отказал, он нанес ему несколько ударов кулаком в область головы», — говорится в сообщении.

Обвиняемого ждет 7 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что судимый житель Надыма в ходе распития алкоголя подрался со своим собутыльником, который являлся его соседом. После того как обвиняемого забрала полиция в отделение, он вернулся и избил соседа, который скончался в больнице от полученных травм.