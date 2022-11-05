В ЯНАО местного жителя осудят за жестокое убийство соседа

В Надыме (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве соседа. Следователи установили все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.
«Следствием установлено, что 12 декабря 2021 года в городе Надыме 37-летний ранее судимый мужчина, находясь в гостях у соседей, в ходе распития спиртных напитков вступил в драку с хозяином квартиры. На вызов прибыли сотрудники полиции и доставили нарушителя в отделение, где провели профилактическую беседу. После мужчина вновь отправился к соседу, где жестоко избил его. Потерпевший скончался в больнице от полученных телесных повреждений через несколько дней», — говорится на сайте ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, о том что жительница ЯНАО зарезала собутыльника. В городе Губкинский 43-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры внезапно нанесла удар ножом своему 60-летнему гостю. Мужчина скончался на месте.
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