Федеральную трассу в Свердловской области частично перекроют из-за проблемного переезда

На 55-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение

07 ноября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Из-за ремонтных работ введут реверсивное движение на трассе Екатеринбург-Курган Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение, ограничение движения пройдет до завершения ремонта железнодорожного переезда. Местные жители жалуются на постоянное перекрытие проблемного участка дороги. «СвЖД проводит ремонтные работы на железнодорожном переезде на 55-м км федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, рядом с поселком Марамзино. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, также учитывать информацию при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области из-за сильного снегопада закрыли выезд из города. В Госавтоинспекции пояснили, что такое решение принято, в первую очередь, во благо автовладельцев.

На 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган введут реверсивное движение, ограничение движения пройдет до завершения ремонта железнодорожного переезда. Местные жители жалуются на постоянное перекрытие проблемного участка дороги. «СвЖД проводит ремонтные работы на железнодорожном переезде на 55-м км федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, рядом с поселком Марамзино. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, также учитывать информацию при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области из-за сильного снегопада закрыли выезд из города. В Госавтоинспекции пояснили, что такое решение принято, в первую очередь, во благо автовладельцев.