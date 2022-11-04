В Свердловской области из-за сильного снегопада закрыли выезд из города

Выезд из Асбеста временно закрыт из-за снегопада Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Выезд из Асбеста перекрыли из-за того, что трассы «Асбест-Белоярский», «Асбест —Рефтинский», «Асбест — Малышева» и «Асбест- Грязновское» замело снегом. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Из-за сложных погодных условия и состояния дорог Госавтоинспекцией вводится ограничение на выезд из Асбеста. На трассах в Белоярский, Рефтинский, Малышева и Грязновское складывается неблагоприятная дорожная ситуация, вызванная обильным выпадением снега», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции пояснили, что такое решение принято, в первую очередь, во благо автовладельцев, чтобы обезопасить их. «Просим с понимаем отнестись к временным ограничениям, перенести поездки на более благоприятное время», — добавили в ГИБДД. В настоящее время наряды ДПС патрулируют трассы, чтобы оказывать помощь участникам дорожного движения. Водителей просят отказаться от дальних поездок.

Ранее свердловских автомобилистов предупреждали об осадках в виде снега и понижении температуры. В свердловском МЧС предупреждали о сильном ветре.