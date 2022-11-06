06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Тюмени пятый день не могут найти пропавшего парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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21-летний парень пропал в Тюмени 2 ноября Фото:

В Тюмени пятый день не могут найти 21-летнего парня, который пропал 2 ноября. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «РегионСпас».

«Сазонов Влас Евгеньевич, 21 год. Утром 2 ноября ушел в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке. Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Во что был одет — неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Власа Евгеньевича, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.

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В Тюмени пятый день не могут найти 21-летнего парня, который пропал 2 ноября. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «РегионСпас». «Сазонов Влас Евгеньевич, 21 год. Утром 2 ноября ушел в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке. Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Во что был одет — неизвестно. Всех, кому что-либо известно о нахождении Власа Евгеньевича, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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