21-летний парень пропал в Тюмени 2 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пятый день не могут найти 21-летнего парня, который пропал 2 ноября. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «РегионСпас».

«Сазонов Влас Евгеньевич, 21 год. Утром 2 ноября ушел в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке. Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Во что был одет — неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Власа Евгеньевича, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.