В бюджет Челябинской области на 2023 год внесли расходы на поддержку ДНР

Областной бюджет формируется в непростой геополитической ситуации Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В бюджет Челябинской области на 2023 год заложена помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в ДНР. Несмотря на новые статьи расходов, все социальные обязательства в регионе сохраняются. Об этом URA.RU сообщили 7 ноября в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании озвучил приоритетные направления проекта областного бюджета на 2023 год. В бюджет заложено финансирование поддержки семей мобилизованных южноуральцев, помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в ДНР. Проект внесен на рассмотрение в заксобрание региона», — заявили URA.RU в пресс-службе региона.

«Мы формируем областной бюджет в непростой геополитической ситуации. Наша страна столкнулась с новыми вызовами и санкционным давлением. При этом экономика России и нашего региона показала устойчивость. В 2023 году нашим основным приоритетом остается социальная сфера, более 70% расходов бюджета — это социально значимые статьи», — отметил Текслер.

Губернатор заявил, что благодаря эффективной работе с федеральным центром началась реализация крупных проектов развития, таких как межуниверситетский кампус и строительство метротрама в Челябинске. А за счет новых инструментов федеральной поддержки реализуются проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства соцобъектов, в первую очередь, школ и детских садов.