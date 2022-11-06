06 ноября 2022
05 ноября 2022

Экс-редактор ямальского бюро URA.RU занял пост в медиахолдинге властей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Поздеев стал заместителем главного редактора в «Ямал-Медиа» Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителем главного редактора в интернет-дирекции правительственного холдинга ЯНАО «Ямал-Медиа» стал бывший редактор ямальского бюро URA.RU Александр Поздеев. Об этом URA.RU сообщил источник в медиа-тусовке.

«Александр Поздеев получил должность заместителя главного редактора в интернет-дирекции „Ямал-Медиа“», — сообщил агентству инсайдер. К должности он приступил 7 ноября.

Пост редактора в URA.RU Поздеев покинул 24 октября по собственному желанию. «Да, я с сегодняшнего дня действительно приступил к работе в „Ямал-Медиа“», — сказал Александр Поздеев. От более подробных комментариев он предпочел воздержаться.

В отделе кадров «Ямал-Медиа» не прокомментировали информацию. «Это конфиденциальная информация. На сегодняшний день он [Александр Поздеев] не дал согласие на предоставление персональных данных третьим лицам», — ответили в отделе.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Ямал-Медиа» началась текучка кадров из-за смены руководства. Гендиректор Сергей Добрынин ушел с поста, а на его место назначили исполняющего обязанности Максима Куренкова.

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Заместителем главного редактора в интернет-дирекции правительственного холдинга ЯНАО «Ямал-Медиа» стал бывший редактор ямальского бюро URA.RU Александр Поздеев. Об этом URA.RU сообщил источник в медиа-тусовке. «Александр Поздеев получил должность заместителя главного редактора в интернет-дирекции „Ямал-Медиа“», — сообщил агентству инсайдер. К должности он приступил 7 ноября. Пост редактора в URA.RU Поздеев покинул 24 октября по собственному желанию. «Да, я с сегодняшнего дня действительно приступил к работе в „Ямал-Медиа“», — сказал Александр Поздеев. От более подробных комментариев он предпочел воздержаться. В отделе кадров «Ямал-Медиа» не прокомментировали информацию. «Это конфиденциальная информация. На сегодняшний день он [Александр Поздеев] не дал согласие на предоставление персональных данных третьим лицам», — ответили в отделе. Ранее URA.RU сообщало, что в «Ямал-Медиа» началась текучка кадров из-за смены руководства. Гендиректор Сергей Добрынин ушел с поста, а на его место назначили исполняющего обязанности Максима Куренкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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