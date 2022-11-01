В правительственном холдинге ЯНАО «Ямал-Медиа» начались увольнения. Как сообщает URA.RU источник в медиа-тусовке Салехарда, текучка кадров связана с реформами, которые проводит исполняющий обязанности руководителя СМИ Максим Куренков.
«Стало невозможно работать. Сотрудники подыскивают новые места, потому что нынешний руководитель из правительства Максим Куренков выдвигает требования, кардинально отличающиеся от условий, в которых люди работали раньше. Становится все меньше „воздуха“ и пространства для творческой работы», — рассказал агентству инсайдер.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что гендиректор «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин покинул свой пост. На его место пришел Максим Куренков, который до этого занимал должность в департаменте внутренней политики Ямала. Смена руководства знаменовала глобальные перемены в холдинге.
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