Задачу по объединению провластных СМИ экс-гендиректор успешно выполнил Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Генеральный директора правительственного холдинга ЯНАО «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил URA.RU источник в медиа-тусовке. Временно исполняет обязанности руководителя его заместитель Максим Куренков.

«Медиа-менеджер правительственного холдинга «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин покидает свой пост. Он уже написал заявление по собственному желанию, — сообщил источник агентства.

В департаменте внутренней политики ЯНАО подтвердили информацию. «Исполняющим обязанности генерального директора АНО „Ямал-Медиа“ назначен Максим Куренков», — заявили в ведомстве.

«Здесь нет никаких сюрпризов. Недавний приход Максима Куренкова, который является человеком Сергея Климентьева, на должность коммерческого директора — уже сигнал к предстоящим глобальным переменам в холдинге. Схема эволюции медиа-сферы, которую реализует замгубернатора по внутренней политики Климентьев, вполне ясна. Добрынин завершил первый этап реформы ямальских СМИ — слияние всех окружных СМИ. Свою задачу он выполнил неплохо», — прокомментировали информацию собеседники из правительственного блока Ямала.

Ранее Куренков занимал пост начальника управления проектной работы в департаменте внутренней политики ЯНАО. При этом разговоры о возможной отставке Добрынина ходили давно, однако по итогам прошлого года ему продлили контракт.

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