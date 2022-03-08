08 марта 2022
05 марта 2022

Медиахолдинг властей ЯНАО покинул ключевой менеджер. Имя преемника

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Задачу по объединению провластных СМИ экс-гендиректор успешно выполнил Фото:
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Медиавойны и перестановки в СМИ

Генеральный директора правительственного холдинга ЯНАО «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил URA.RU источник в медиа-тусовке. Временно исполняет обязанности руководителя его заместитель Максим Куренков.

«Медиа-менеджер правительственного холдинга «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин покидает свой пост. Он уже написал заявление по собственному желанию, — сообщил источник агентства.

В департаменте внутренней политики ЯНАО подтвердили информацию. «Исполняющим обязанности генерального директора АНО „Ямал-Медиа“ назначен Максим Куренков», — заявили в ведомстве.

«Здесь нет никаких сюрпризов. Недавний приход Максима Куренкова, который является человеком Сергея Климентьева, на должность коммерческого директора — уже сигнал к предстоящим глобальным переменам в холдинге. Схема эволюции медиа-сферы, которую реализует замгубернатора по внутренней политики Климентьев, вполне ясна. Добрынин завершил первый этап реформы ямальских СМИ — слияние всех окружных СМИ. Свою задачу он выполнил неплохо», — прокомментировали информацию собеседники из правительственного блока Ямала.

Ранее Куренков занимал пост начальника управления проектной работы в департаменте внутренней политики ЯНАО. При этом разговоры о возможной отставке Добрынина ходили давно, однако по итогам прошлого года ему продлили контракт.

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Генеральный директора правительственного холдинга ЯНАО «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил URA.RU источник в медиа-тусовке. Временно исполняет обязанности руководителя его заместитель Максим Куренков. «Медиа-менеджер правительственного холдинга «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин покидает свой пост. Он уже написал заявление по собственному желанию, — сообщил источник агентства. В департаменте внутренней политики ЯНАО подтвердили информацию. «Исполняющим обязанности генерального директора АНО „Ямал-Медиа“ назначен Максим Куренков», — заявили в ведомстве. «Здесь нет никаких сюрпризов. Недавний приход Максима Куренкова, который является человеком Сергея Климентьева, на должность коммерческого директора — уже сигнал к предстоящим глобальным переменам в холдинге. Схема эволюции медиа-сферы, которую реализует замгубернатора по внутренней политики Климентьев, вполне ясна. Добрынин завершил первый этап реформы ямальских СМИ — слияние всех окружных СМИ. Свою задачу он выполнил неплохо», — прокомментировали информацию собеседники из правительственного блока Ямала. Ранее Куренков занимал пост начальника управления проектной работы в департаменте внутренней политики ЯНАО. При этом разговоры о возможной отставке Добрынина ходили давно, однако по итогам прошлого года ему продлили контракт.
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