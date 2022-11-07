Путин присвоил звания генералов десяти силовикам

Десять сотрудников силовых структур получили генеральские звания, а трое генералов — повышены в звании
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания десяти силовикам. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
По Указу президента РФ «О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дней Российской Федерации» были присвоены специальные звания. Десяти сотрудникам силовых структур присвоены генеральские чины. Также были повышены в звании трое генералов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Президент РФ за активную службу в зоне СВО награждает отличившихся. Например, Путин присвоил звание Героя России погибшему замглавы херсонской ВГА Алексею Катериничеву.
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