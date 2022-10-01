Путин присвоил звание Героя России погибшему замглавы херсонской ВГА

01 октября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Катериничев погиб в результате атаки на Херсон 30 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев получил звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Катериничев погиб в результате удара вооруженных сил Украины по Херсону 30 сентября. Он проработал в должности замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области полтора месяца. Ранее работал в ФСБ и МЧС России, принял участие в ряде контртеррористических операций.

Первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев получил звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Катериничев погиб в результате удара вооруженных сил Украины по Херсону 30 сентября. Он проработал в должности замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области полтора месяца. Ранее работал в ФСБ и МЧС России, принял участие в ряде контртеррористических операций.