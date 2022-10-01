Путин присвоил звание Героя России погибшему замглавы херсонской ВГА

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Катериничев погиб в результате атаки на Херсон 30 сентября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев получил звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Катериничев погиб в результате удара вооруженных сил Украины по Херсону 30 сентября. Он проработал в должности замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области полтора месяца. Ранее работал в ФСБ и МЧС России, принял участие в ряде контртеррористических операций.

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Первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев получил звание Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Катериничев погиб в результате удара вооруженных сил Украины по Херсону 30 сентября. Он проработал в должности замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области полтора месяца. Ранее работал в ФСБ и МЧС России, принял участие в ряде контртеррористических операций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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