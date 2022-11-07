Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области почтили память погибших товарищей песней. Видео приурочено ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Он отмечается 8 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
«На протяжении всей истории МВД России сотрудники Челябинской области ответственно и стойко выполняли свои обязанности. Героически сражались в период Великой Отечественной войны, выполняли задачи по поддержанию конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе, противостояли криминалу, боролись с преступностью родного края. В списки погибших навечно внесены имена 232 сотрудников, у каждого из них — своя судьба и свой подвиг», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного главка полиции добавили, что песню «Погибшим героям» исполнил вокалист ансамбля культурного центра ГУ МВД области Сергей Пимонов. Ее автором является преподаватель Казанского юридического института МВД России Игорь Горчаков.
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