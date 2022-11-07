07 ноября 2022

В США предсказали исход спецоперации на Украине

Госдепе утверждают, что решительной военной победы на Украине не будет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, деловой стиль одежды
В Госдепе предсказали, чем закончится конфликт между двух стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решительной победы на Украине не будет, конфликт между Москвой и Киевом должен быть решен посредством диалога и дипломатии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что [конфликт] закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной [победой] на поле боя», — утверждает Прайс, передает ТАСС.

Ранее британский политолог Марк Галеотти говорил о том, что у Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины. По его словам, взгляд западных политиков на спецоперацию расходится с планами украинцев.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решительной победы на Украине не будет, конфликт между Москвой и Киевом должен быть решен посредством диалога и дипломатии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что [конфликт] закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной [победой] на поле боя», — утверждает Прайс, передает ТАСС. Ранее британский политолог Марк Галеотти говорил о том, что у Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины. По его словам, взгляд западных политиков на спецоперацию расходится с планами украинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...