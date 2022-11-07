В США предсказали исход спецоперации на Украине

В Госдепе предсказали, чем закончится конфликт между двух стран
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Решительной победы на Украине не будет, конфликт между Москвой и Киевом должен быть решен посредством диалога и дипломатии. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что [конфликт] закончится только посредством диалога и дипломатии. Это не будет решительной [победой] на поле боя», — утверждает Прайс, передает ТАСС.
Ранее британский политолог Марк Галеотти говорил о том, что у Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины. По его словам, взгляд западных политиков на спецоперацию расходится с планами украинцев.
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