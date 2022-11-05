Bloomberg: Запад намерен завершить украинский конфликт на своих условиях

05 ноября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Мнение Запада и Украины по поводу завершения конфликта расходятся, заявил политолог Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти. «То, что, по мнению украинцев, им нужно, расходится с тем, что, по их мнению, им нужно на Западе. Есть такая мантра, что конфликт закончится, когда украинцы решат, что она закончится. Это, конечно, нонсенс — в том смысле, что у Запада тоже есть свои интересы», — заявил Галеотти в интервью Bloomberg. Например, Запад не согласился бы с планами Украины завершить конфликт, когда ВСУ дойдут до Москвы. По его словам, Запад не хочет жестких дискуссий, из-за чего могут возникнуть потенциальные проблемы в будущем. Политолог считает, что нужно обсудить конечное состояние сейчас для избежания проблемы, которая может разрушить единство Запада. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США оставляют за Зеленским право на принятие решения о мирных переговорах.

У Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти. «То, что, по мнению украинцев, им нужно, расходится с тем, что, по их мнению, им нужно на Западе. Есть такая мантра, что конфликт закончится, когда украинцы решат, что она закончится. Это, конечно, нонсенс — в том смысле, что у Запада тоже есть свои интересы», — заявил Галеотти в интервью Bloomberg. Например, Запад не согласился бы с планами Украины завершить конфликт, когда ВСУ дойдут до Москвы. По его словам, Запад не хочет жестких дискуссий, из-за чего могут возникнуть потенциальные проблемы в будущем. Политолог считает, что нужно обсудить конечное состояние сейчас для избежания проблемы, которая может разрушить единство Запада. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США оставляют за Зеленским право на принятие решения о мирных переговорах.