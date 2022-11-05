Bloomberg: Запад намерен завершить украинский конфликт на своих условиях

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Мнение Запада и Украины по поводу завершения конфликта расходятся, заявил политолог Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти.

«То, что, по мнению украинцев, им нужно, расходится с тем, что, по их мнению, им нужно на Западе. Есть такая мантра, что конфликт закончится, когда украинцы решат, что она закончится. Это, конечно, нонсенс — в том смысле, что у Запада тоже есть свои интересы», — заявил Галеотти в интервью Bloomberg.

Например, Запад не согласился бы с планами Украины завершить конфликт, когда ВСУ дойдут до Москвы. По его словам, Запад не хочет жестких дискуссий, из-за чего могут возникнуть потенциальные проблемы в будущем. Политолог считает, что нужно обсудить конечное состояние сейчас для избежания проблемы, которая может разрушить единство Запада.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США оставляют за Зеленским право на принятие решения о мирных переговорах.

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У Запада есть свои интересы по поводу того, как должен завершиться конфликт России и Украины. Такое мнение высказал британский политолог Марк Галеотти. «То, что, по мнению украинцев, им нужно, расходится с тем, что, по их мнению, им нужно на Западе. Есть такая мантра, что конфликт закончится, когда украинцы решат, что она закончится. Это, конечно, нонсенс — в том смысле, что у Запада тоже есть свои интересы», — заявил Галеотти в интервью Bloomberg. Например, Запад не согласился бы с планами Украины завершить конфликт, когда ВСУ дойдут до Москвы. По его словам, Запад не хочет жестких дискуссий, из-за чего могут возникнуть потенциальные проблемы в будущем. Политолог считает, что нужно обсудить конечное состояние сейчас для избежания проблемы, которая может разрушить единство Запада. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам с Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается от обсуждения. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США оставляют за Зеленским право на принятие решения о мирных переговорах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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