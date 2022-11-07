В МИД РФ раскрыли свое отношение к возможной смене генсека НАТО Замглавы МИД Грушко: Москве непринципиально, кто сменит генсека Столтенберга в НАТО 08 ноября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 + В МИД РФ заявили, что им непринципиально, кто будет генсеком НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали возможную смену генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, Москве безразлично, кто сменит нынешнего генсека. Видео опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Совершенно непринципиально, потому что генсек лишь управляет канцелярией, секретариатом НАТО. А то, что он произносит — согласовывается в главных политических органах [Североатлантического] альянса», — заявил Грушко. Замминистра также отметил, что США используют НАТО для удержания мировой гегемонии, но сейчас мир стал полицентричным. Ранее URA.RU писало, что New York Times обнародовала список возможных кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга, срок полномочий которого заканчивается осенью 2023 года. В середине октября в СМИ появилась информация, что экс-председатель совета министров Италии Марио Драги может занять пост генерального секретаря НАТО. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали возможную смену генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, Москве безразлично, кто сменит нынешнего генсека. Видео опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Совершенно непринципиально, потому что генсек лишь управляет канцелярией, секретариатом НАТО. А то, что он произносит — согласовывается в главных политических органах [Североатлантического] альянса», — заявил Грушко. Замминистра также отметил, что США используют НАТО для удержания мировой гегемонии, но сейчас мир стал полицентричным. Ранее URA.RU писало, что New York Times обнародовала список возможных кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга, срок полномочий которого заканчивается осенью 2023 года. В середине октября в СМИ появилась информация, что экс-председатель совета министров Италии Марио Драги может занять пост генерального секретаря НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям