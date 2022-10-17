РИА «Новости»: назван преемник Столтенберга на посту генсека НАТО

Российские СМИ заговорили о смене генсека НАТО
Экс-председатель совета министров Италии Марио Драги может занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в Североатлантическом альянсе.
«Драги рассматривается как наиболее вероятный преемник [Йенса] Столтенберга», — пишет издание. Марио Драги возглавлял совет министров Италии до 21 июля 2022 года. В 2005—2011 годах был председателем Банка Италии, в 2011—2019 годах возглавлял Европейский центральный банк.
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