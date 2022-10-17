РИА «Новости»: назван преемник Столтенберга на посту генсека НАТО

РИА «Новости»: с большой вероятностью НАТО возглавит Марио Драги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс, блинкен энтони
Российские СМИ заговорили о смене генсека НАТО Фото:

Экс-председатель совета министров Италии Марио Драги может занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в Североатлантическом альянсе.

«Драги рассматривается как наиболее вероятный преемник [Йенса] Столтенберга», — пишет издание. Марио Драги возглавлял совет министров Италии до 21 июля 2022 года. В 2005—2011 годах был председателем Банка Италии, в 2011—2019 годах возглавлял Европейский центральный банк.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Экс-председатель совета министров Италии Марио Драги может занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в Североатлантическом альянсе. «Драги рассматривается как наиболее вероятный преемник [Йенса] Столтенберга», — пишет издание. Марио Драги возглавлял совет министров Италии до 21 июля 2022 года. В 2005—2011 годах был председателем Банка Италии, в 2011—2019 годах возглавлял Европейский центральный банк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...