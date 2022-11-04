СМИ назвали преемников Столтенберга на посту генсека НАТО

New York Times обнародовала список возможных кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

05 ноября 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Срок полномочий Столтенберга истекает осенью следующего года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В СМИ появился список возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. После истечения срока полномочий действующего главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга назревает серьезная борьба между претендентами, пишет РИА Новости со ссылкой на источники газеты New York Times. Срок полномочий действующего генсека НАТО должен был истечь осенью. Но его оставили на посту до 30 сентября следующего года. «Среди возможных кандидатов в европейских странах газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Капутову и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Издание отмечает, что претендентом на пост генсека НАТО от Великобритании является нынешний министр обороны Бен Уоллес», — передает российское информационное агентство. Источники утверждают, что в Вашингтоне считают министра финансов Канады Христю Фриланд основным претендентом на освобождающийся пост. Она ранее руководила МИД страны. В США от выдвижения своего кандидата отказались. При этом, по данным американской газеты, не исключено, что члены альянса продлят полномочия Столтенберга еще на один год. Ранее URA.RU писало, что экс-председатель совета министров Италии Марио Драги может занять пост генерального секретаря НАТО. Эта информация была опубликована в СМИ в середине октября.

В СМИ появился список возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. После истечения срока полномочий действующего главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга назревает серьезная борьба между претендентами, пишет РИА Новости со ссылкой на источники газеты New York Times. Срок полномочий действующего генсека НАТО должен был истечь осенью. Но его оставили на посту до 30 сентября следующего года. «Среди возможных кандидатов в европейских странах газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Капутову и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Издание отмечает, что претендентом на пост генсека НАТО от Великобритании является нынешний министр обороны Бен Уоллес», — передает российское информационное агентство. Источники утверждают, что в Вашингтоне считают министра финансов Канады Христю Фриланд основным претендентом на освобождающийся пост. Она ранее руководила МИД страны. В США от выдвижения своего кандидата отказались. При этом, по данным американской газеты, не исключено, что члены альянса продлят полномочия Столтенберга еще на один год. Ранее URA.RU писало, что экс-председатель совета министров Италии Марио Драги может занять пост генерального секретаря НАТО. Эта информация была опубликована в СМИ в середине октября.