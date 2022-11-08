Украинские беженцы недовольны поддержкой в Новой Зеландии

08 ноября 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Беженцы из Украины не довольны условиями в Новой Зеландии (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соучредитель проукраинской организации Mahi for Ukraine («Действие для Украины») Кейт Турская в интервью радио RNZ утверждает, что помощи от властей Новой Зеландии не достаточно для беженцев. По этой причине некоторые из них вернулись на родину. Кейт Турская сама родом с Украины. В интервью RNZ она рассказала, что ее организация призывает власти расширить финансовую, англоязычную и медицинскую помощь сотням беженцев, прибывшим в Новую Зеландию. «Сам тот факт, что люди обсуждают это [возвращение в Украину] или даже рассматривают это, очень беспокоит», — заявила она. С ее слов, виза для беженцев больше похожа на рабочую, нежели на гуманитарную. В итоге из запланированных 4000 беженцев, выдано виз около 1000, при этом на территорию страны прибыло суммарно 400 человек. Ранее сообщалось, что жители Болгарии рассердились на недовольных условиями жизни украинцев. В комментариях на одном из местных порталов беженцам предлагают найти работу и платить за аренду жилья, а один из пользователей посоветовал украинцам вести себя по скромнее.

Соучредитель проукраинской организации Mahi for Ukraine («Действие для Украины») Кейт Турская в интервью радио RNZ утверждает, что помощи от властей Новой Зеландии не достаточно для беженцев. По этой причине некоторые из них вернулись на родину. Кейт Турская сама родом с Украины. В интервью RNZ она рассказала, что ее организация призывает власти расширить финансовую, англоязычную и медицинскую помощь сотням беженцев, прибывшим в Новую Зеландию. «Сам тот факт, что люди обсуждают это [возвращение в Украину] или даже рассматривают это, очень беспокоит», — заявила она. С ее слов, виза для беженцев больше похожа на рабочую, нежели на гуманитарную. В итоге из запланированных 4000 беженцев, выдано виз около 1000, при этом на территорию страны прибыло суммарно 400 человек. Ранее сообщалось, что жители Болгарии рассердились на недовольных условиями жизни украинцев. В комментариях на одном из местных порталов беженцам предлагают найти работу и платить за аренду жилья, а один из пользователей посоветовал украинцам вести себя по скромнее.