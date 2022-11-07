Жители Болгарии рассердились на недовольных условиями жизни украинцев

08 ноября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Читатели болгарского портала возмутились тому, что украинские беженцы жалуются на условия проживания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели болгарского информпортала Dnes.dir.bg оставили возмущенные комментарии к публикации об украинских беженцах, которые оказались недовольны условиями проживания в буферном центре в Елхово, куда их временно перевели после выселения из отеля. Украинцы не желают жить в фургонах, где, по их словам, нет элементарных бытовых условий. «Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе», — оставил комментарий пользователь Chicho Dr. «Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья», — высказался пользователь под именем Капитана. «Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются», — подчеркнул читатель под ником «Тукашен». Власти Болгарии до 15 ноября продлили программу предоставления жилья украинским беженцам, которая предусматривала их размещение в отелях за счет государства. По новому распоряжению украинцев будут переселять на государственные и муниципальные базы отдыха. На прошлой неделе более тысячи беженцев из Украины участвовали в акции протеста, где просили болгарское правительство сохранить программу размещения в отелях. Ранее URA.RU сообщало, что жители Болгарии были недовольны появлением украинских беженцев на крупнейшем курорте страны. Агентство писало, что в Шотландии переселенцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Ранее посол Украины в Ирландии возмутилась отсутствием жилья для беженцев в этой стране. Министр по делам детей и молодежи Родерик О’Горман заявлял, что из-за проблем с размещением власти не смогут принять большое количество людей. Массовые отъезды начались после объявления 24 февраля о спецоперации России на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. К примеру, Польша перестала платить украинцам пособия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели болгарского информпортала Dnes.dir.bg оставили возмущенные комментарии к публикации об украинских беженцах, которые оказались недовольны условиями проживания в буферном центре в Елхово, куда их временно перевели после выселения из отеля. Украинцы не желают жить в фургонах, где, по их словам, нет элементарных бытовых условий. «Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе», — оставил комментарий пользователь Chicho Dr. «Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья», — высказался пользователь под именем Капитана. «Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются», — подчеркнул читатель под ником «Тукашен». Власти Болгарии до 15 ноября продлили программу предоставления жилья украинским беженцам, которая предусматривала их размещение в отелях за счет государства. По новому распоряжению украинцев будут переселять на государственные и муниципальные базы отдыха. На прошлой неделе более тысячи беженцев из Украины участвовали в акции протеста, где просили болгарское правительство сохранить программу размещения в отелях. Ранее URA.RU сообщало, что жители Болгарии были недовольны появлением украинских беженцев на крупнейшем курорте страны. Агентство писало, что в Шотландии переселенцам из Украины дали меньше месяца, чтобы они выселились из отеля. Ранее посол Украины в Ирландии возмутилась отсутствием жилья для беженцев в этой стране. Министр по делам детей и молодежи Родерик О’Горман заявлял, что из-за проблем с размещением власти не смогут принять большое количество людей. Массовые отъезды начались после объявления 24 февраля о спецоперации России на Украине. Многие страны Запада оказались не готовы к масштабному потоку беженцев. К примеру, Польша перестала платить украинцам пособия.