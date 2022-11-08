Трамп заявил, что в США наступил коммунизм

08 ноября 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что США пропустили социализм Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В США наступил коммунизм из-за юридического преследования политических соперников при демократах. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп. «Остановите это, потому что это начало коммунизма. Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в Огайо. Трансляцию вел The Hill. Так Трамп высказался о расследовании, начатом в отношении него. Он рассказал, что правоохранители проверили его сделки, которые были заключены 23 года назад. По его словам, после этого все уже было перепродано несколько раз. «Это больные люди, но это то, через что нам приходится проходить», — высказался он. Ранее СМИ сообщали, что ФБР проводит расследование в отношении Трампа. Агенты ФБР нашли у него 11 секретных документов в ходе обыска, передает RT. Его подозревают в нарушении закона о шпионаже, ему грозит тюремный срок. Бывший президент США рассекретил в соцсети Twitter разведданные, опубликовав снимок иранской военной базы, заявил NBC News.

В США наступил коммунизм из-за юридического преследования политических соперников при демократах. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп. «Остановите это, потому что это начало коммунизма. Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в Огайо. Трансляцию вел The Hill. Так Трамп высказался о расследовании, начатом в отношении него. Он рассказал, что правоохранители проверили его сделки, которые были заключены 23 года назад. По его словам, после этого все уже было перепродано несколько раз. «Это больные люди, но это то, через что нам приходится проходить», — высказался он. Ранее СМИ сообщали, что ФБР проводит расследование в отношении Трампа. Агенты ФБР нашли у него 11 секретных документов в ходе обыска, передает RT. Его подозревают в нарушении закона о шпионаже, ему грозит тюремный срок. Бывший президент США рассекретил в соцсети Twitter разведданные, опубликовав снимок иранской военной базы, заявил NBC News.