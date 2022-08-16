NBC News: Трамп рассекретил разведданные в соцсети

17 августа 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Трампа уличили в публикации в соцсети секретных данных Фото: depositphotos.com В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп рассекретил в Twitter (заблокирован в РФ) разведданные. Об этом сообщил телеканал NBC News. «У нас было изображение взорвавшейся иранской ракеты и это была потрясающая развединформация, а он даже не стал ждать… Как только мы ему показали, он сказал: «Эй, я пишу об этом в Twitter», — передал NBC News слова собеседника. После этого Трамп опубликовал в соцсети снимок иранской военной базы, сделанный секретным спутником-шпионом. Кроме того, на фото был изображен неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ираном. Ранее газета Politico писала о том, что ФБР проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже. При этом отмечается, что обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.

В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп рассекретил в Twitter (заблокирован в РФ) разведданные. Об этом сообщил телеканал NBC News. «У нас было изображение взорвавшейся иранской ракеты и это была потрясающая развединформация, а он даже не стал ждать… Как только мы ему показали, он сказал: «Эй, я пишу об этом в Twitter», — передал NBC News слова собеседника. После этого Трамп опубликовал в соцсети снимок иранской военной базы, сделанный секретным спутником-шпионом. Кроме того, на фото был изображен неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ираном. Ранее газета Politico писала о том, что ФБР проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже. При этом отмечается, что обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.