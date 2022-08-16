16 августа 2022

NBC News: Трамп рассекретил разведданные в соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
Трампа уличили в публикации в соцсети секретных данных Фото:

В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп рассекретил в Twitter (заблокирован в РФ) разведданные. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«У нас было изображение взорвавшейся иранской ракеты и это была потрясающая развединформация, а он даже не стал ждать… Как только мы ему показали, он сказал: «Эй, я пишу об этом в Twitter», — передал NBC News слова собеседника. После этого Трамп опубликовал в соцсети снимок иранской военной базы, сделанный секретным спутником-шпионом. Кроме того, на фото был изображен неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ираном.

Ранее газета Politico писала о том, что ФБР проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже. При этом отмечается, что обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.

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В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп рассекретил в Twitter (заблокирован в РФ) разведданные. Об этом сообщил телеканал NBC News. «У нас было изображение взорвавшейся иранской ракеты и это была потрясающая развединформация, а он даже не стал ждать… Как только мы ему показали, он сказал: «Эй, я пишу об этом в Twitter», — передал NBC News слова собеседника. После этого Трамп опубликовал в соцсети снимок иранской военной базы, сделанный секретным спутником-шпионом. Кроме того, на фото был изображен неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ираном. Ранее газета Politico писала о том, что ФБР проводит расследование в отношении экс-президента США Дональда Трампа о возможном нарушении им закона о шпионаже. При этом отмечается, что обвинительный приговор за такие нарушения может повлечь за собой тюремное заключение или штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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