07 ноября 2022
06 ноября 2022
05 ноября 2022

Мэр из ЯНАО исполнила мечту ямальских ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги
Глава Лабытнанги вручила сертификат на переселение ямальской семье Фото:

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова исполнила мечту супружеской пары, вручив им сертификат на получение субсидии для переселения в теплые края. Об этом мэр рассказала на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Доброе утро, земляки! Государство предусмотрело для северян специальную программу переселения в теплые края. Так семья Никитиных получила субсидию, Новый год Татьяна Викторовна и Валерий Михайлович встретят уже в новом доме», — делится новостью Марина Трескова с подписчиками.

В конце сообщения мэр поблагодарила ямальцев за многолетний труд на благо региона. Также она отметила, что в этом году средства из федерального бюджета на переселение в регионы с более благоприятным климатом получили 7 семей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья. С 2019 года на Ямале расселено более 11,5 тысяч жителей, проживавших в аварийном или ветхом жилье. Программу по переселению планируется завершить до конца 2023 года.

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Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова исполнила мечту супружеской пары, вручив им сертификат на получение субсидии для переселения в теплые края. Об этом мэр рассказала на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Доброе утро, земляки! Государство предусмотрело для северян специальную программу переселения в теплые края. Так семья Никитиных получила субсидию, Новый год Татьяна Викторовна и Валерий Михайлович встретят уже в новом доме», — делится новостью Марина Трескова с подписчиками. В конце сообщения мэр поблагодарила ямальцев за многолетний труд на благо региона. Также она отметила, что в этом году средства из федерального бюджета на переселение в регионы с более благоприятным климатом получили 7 семей. Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья. С 2019 года на Ямале расселено более 11,5 тысяч жителей, проживавших в аварийном или ветхом жилье. Программу по переселению планируется завершить до конца 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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