Мэр из ЯНАО исполнила мечту ямальских ветеранов

Глава Лабытнанги вручила сертификат на переселение ямальской семье Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава города Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова исполнила мечту супружеской пары, вручив им сертификат на получение субсидии для переселения в теплые края. Об этом мэр рассказала на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Доброе утро, земляки! Государство предусмотрело для северян специальную программу переселения в теплые края. Так семья Никитиных получила субсидию, Новый год Татьяна Викторовна и Валерий Михайлович встретят уже в новом доме», — делится новостью Марина Трескова с подписчиками.

В конце сообщения мэр поблагодарила ямальцев за многолетний труд на благо региона. Также она отметила, что в этом году средства из федерального бюджета на переселение в регионы с более благоприятным климатом получили 7 семей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья. С 2019 года на Ямале расселено более 11,5 тысяч жителей, проживавших в аварийном или ветхом жилье. Программу по переселению планируется завершить до конца 2023 года.