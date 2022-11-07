Аллея Доблести и Славы была обновлена во время ремонта эспланады Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Перми заметил ошибку на Аллее Доблести и Славы, открывшейся после обновления городской эспланады. На звезде российского изобретателя в области радио Александра Попова ошибочно написана дата смерти — 1895 год вместо 1906 года. Фотографией с аллеи пермяк поделился в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми наконец-то открыли эспланаду после реконструкции, но не проверили точность данных на Аллее звезд. И вот Попов Александр Степанович вдруг умер в 1895 году, хотя по все источникам он скончался только в 1906 году по новому стилю или в 1905 году по старому», — пишет автор поста. В администрацию мэрии города направлен запрос.

Пользователи в комментариях однозначно отреагировали на такую ошибку. Жители города оказались недовольны, отмечая, что не в первый раз замечают подобные упущения. «Ну и ладно. Всего-то 11 лет, это право ерунда», — шутит комментатор. «Ну такие потом вместо Т-34 „Абрамс“ вставляют в открытки», «Установить и высечь эту жертву ЕГЭ», — негодуют пользователи.

Александр Степанович Попов — российский изобретатель в области радио, физик, электротехник, основатель радиотехнической научной школы, почетный инженер-электрик. Родился в 1859 году в Верхотурском уезде Пермской губернии, закончил Пермскую духовную семинарию, после чего поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета.